اليوم السابع
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مدير الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينتهِ ولا نستطيع التنبؤ بمساره أو شدته

الإثنين، 23 مايو 2022 06:00 م
مدير الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينتهِ ولا نستطيع التنبؤ بمساره أو شدته مدير عام منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان له خلال انعقاد الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية، إنه من المؤكد أن الوباء لم ينته بعد، لقد فاجأنا هذا الفيروس في كل منعطف عاصفة مزقت المجتمعات مرارًا وتكرارًا، وما زلنا لا نستطيع التنبؤ بمساره أو شدته.

ما يقرب من مليار شخص في البلدان المنخفضة الدخل لا يزالون غير محصنين ضد كورونا، 57 دولة فقط قامت بتلقيح 70٪ من سكانها - معظمهم من ذوي الدخل المرتفع، يجب أن نستمر في دعم جميع البلدان للوصول إلى تغطية التطعيم بنسبة 70% في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك 100% ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، 100% من العاملين الصحيين، و100% من المصابين بحالات مرضية أساسية.

وأضاف، أن الوباء ليس الأزمة الوحيدة في عالمنا، إننا نواجه تقاربا هائلا بين الأمراض والجفاف والمجاعة والحرب، يغذيها تغير المناخ والظلم والتنافس الجيوسياسي.

وأشار إلى أنه خلال الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف حاليا، سيتم استعراض جدول أعمال كامل هذا الأسبوع، من تصميم القوى العاملة الصحية في المستقبل، إلى الانتهاء من القضاء على شلل الأطفال، إلى بناء هيكل جديد للأمن الصحي العالمي، وتجديد التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة، لكن لا يمكن لأي منها أن ينجح حقًا في عالم منقسم، لا يمكن أن تنجح إلا إذا عملت البلدان على تنحية خلافاتها جانبا، للبحث عن أرضية مشتركة حيث يمكن العثور عليها للتعاون حيثما أمكن ذلك، لتقديم تنازلات عند الحاجة، للبحث عن السلام.


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الصحة العالمية

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