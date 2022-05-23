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محكمة بكييف تسمح باعتقال الرئيس الأسبق للبلاد بسبب توقيع اتفاقيات خاركوف

الإثنين، 23 مايو 2022 07:23 م
محكمة بكييف تسمح باعتقال الرئيس الأسبق للبلاد بسبب توقيع اتفاقيات خاركوف أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد مكتب المدعى العام الأوكرانى، أن محكمة فى كييف قررت السماح باعتقال الرئيس الأسبق للبلاد فيكتور يانوكوفيتش لتوقيعه اتفاقيات خاركوف بشأن نشر أسطول البحر الأسود الروسى فى القرم، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مكتب المدعى العام الأوكرانى، أنه فى 23 مايو 2022، أصدرت محكمة مقاطعة بيشيرسكى بمدينة كييف قرارا يسمح باعتقال الرئيس الأسبق لأوكرانيا فى إطار إجراءات جنائية بشأن ملابسات ارتكابه الخيانة العظمى، موضحا أن القرار يأتى على خلفية توقيعه نيابة عن أوكرانيا اتفاقية مع روسيا، والتى مدد بموجبها إقامة أسطول البحر الأسود التابع لروسيا الاتحادية فى أراضى أوكرانيا لـ25 عاما.

وتابع مكتب المدعى العام الأوكرانى، أنه بحسب التحقيق، فإن يانوكوفيتش وبالتواطؤ مع رئيس الوزراء الأوكرانى السابق ميكولا أزاروف أضر بسيادة البلاد ووحدة أراضيها والدفاع عنها، ونتيجة لمثل هذه الإجراءات، تم إنشاء شروط مسبقة بشكل مصطنع لزيادة عدد القوات الروسية فى شبه جزيرة القرم، وإعادة تجهيزها وتحديثها.

 

 


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