محافظ قنا يعلن الانتهاء من تنفيذ مجمعىّ الخدمات الحكومية بقرية قصير بخانس

قنا -صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن الانتهاء من تنفيذ مجمعي الخدمات الحكومية، والخدمات الزراعية بقرية قصير بخانس التابعة لمركز أبوتشت، اللذان تم تنفيذهما، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، جاء ذلك خلال تفقده لكلا المجمعين للتأكد من إنتهاء كافة أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق بهما، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى وتقديم الخدمات للجمهور.

رافق المحافظ خلال الجولة حازم عمر، نائب المحافظ، والعميد وليد محمد، المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، واحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والمهندس صالح محمد، مدير مديرية الطرق، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس محمد على، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مجدى أيوب، مدير عام رى غرب قنا، و الدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

أوضح محافظ قنا، أن مجمع الخدمات الحكومية بقرية قصير بخانس مقام علي مساحة 420 م، ويتكون من3 طوابق تشمل "مركز تكنولوجى – سجل مدنى – شهر عقارى – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلي - مكتب تموين"، بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 13.5 مليون جنيه، وسوف يخدم حوالى 67 ألف مواطن من اهالى القرية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات، وجارى الإنتهاء من توصيل ( الكهرباء، المياه، الصرف، الغاز الطبيعى، التليفونات )، لافتا إلى أنه يجرى تدريب الموظفين المقرر عملهم بالمجمع، ومن المقرر تسليمه للجهات المختصة تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى به خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الداودي، أن مجمعات الخدمات الحكومية سوف تسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وتابع محافظ قنا، جولته بتفقد مجمع الخدمات الزراعية، والذى تم الإنتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات به، و المقام على مساحة 330 م، ويتكون من طابقين، ويشمل ( وحدة بيطرية – جمعية تعاونية زراعية – مركز إرشاد ) ، طبقا للنموذج 2 الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكلفة مالية تصل إلى 6.7 مليون جنيه، ويخدم حوالى 67 الف مواطن من أهالى القرية، ووجه محافظ قنا مسئولى مديرية الزراعة ببدء التشغيل التجريبى للمجمع وتقديم الخدمات للجمهور فور استلام المبنى.



صور المجمعات الخدمية بقنا



مجمع الخدمات الزراعية بقنا



مجمع الخدمات بقنا من الداخل