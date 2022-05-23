محافظ قنا يتفقد مشروع إنشاء وحدة التضامن الاجتماعى بقرية الرواتب ضمن حياة كريمة

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بوحدة التضامن الاجتماعي بقرية الرواتب التابعة لمركز أبوتشت ، والتى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة ، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وتمكينهم اقتصاديا،

رافقه حازم عمر، نائب المحافظ، والعميد وليد محمد، المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، واحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والمهندس صالح محمد، مدير مديرية الطرق، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس محمد على، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مجدى أيوب، مدير عام رى غرب قنا، و الدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

وقال محافظ قنا، إن وحدة التضامن الاجتماعي مقامة على مساحة 380 متر مربع بتكلفة تقديرية 6 مليون و 831 ألف جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 82%، ومن المقرر الإنتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بها في منتصف شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الوحدة تضم فصول حضانة ، ومكاتب للتأهيل، ومكاتب إدارية، وصالة استقبال، وورشة تدريب حرفي، وورشة تدريب مهني، ووحدة اجتماعية، ووحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، ووحدة مشورة اقتصادية، وسوف يستفيد من خدماتها حوالى 22 ألف مواطن من أهالى القرية.

وأضاف الداودى، أن مبادرة حياة كريمة اهتمت بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي نظرا لأهميتها في توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة، كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.



مشروع حياة كريمة بقنا (2)



مشروع حياة كريمة بقنا (3)