محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة فى 5 قرى بزفتى

الغربية -عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له، على متابعته اليومية للمشروعات الجارية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى سواء من خلال الجولات الميدانية أو التقارير الدورية، وذلك للوقوف على كافة المعوقات وتذليلها لإنهاء المشروعات في الموعد المحدد،وخاصة مشروعات الصرف الصحي.

وتم الانتهاء من 105 مشروع من إجمالي 142 مشروع بنسبة تنفيذ تجاوزت الـ 93٪ ، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ في السابعة من صباح اليوم لمتابعة مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها داخل قرى (حنون، دمنهور الوحش ، كفر إسماعيل ، كفر غازي وسنبو) بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد و إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية حنون والتي ستخدم 11865 نسمة ويتم إنشائها بإجمالي تكلفة 60 مليون جنيه حيث بلغت نسبة الأعمال بها 77٪ ، كما تفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية دمنهور الوحش الرئيسية والفرعية بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه حيث من المقترح أن تخدم 14779 نسمة وبلغت نسبة التنفيذ بها 60٪ .

واستكمل رحمي ، جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي بكفر إسماعيل والتي يتم إنشائها بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه لخدمة 1217 نسمة وبلغت نسبة التنفيذ بها 70٪، موجهاً بسرعة نهو الأعمال بها.

وفي ذات السياق تفقد محافظ الغربية محطة الصرف الصحي بقرية كفر غازي والتي ستخدم 1321 نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة حيث بلغت نسبة التنفيذ 70٪ ، كما تفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية سنبو والتي تخدم 11640 نسمة وبلغت نسبة تنفيذها نسبة 65٪ .

وفي سياق آخر تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية بسنبو الكبرى والذي يتم إنشائه بتكلفة قدرها 10 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 85%، كما تفقد أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 25 إلى جانب أعمال إنشاء المجمع الزراعي بتكلفة قدرها 5.4 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 83 %، واختتمت الجولة بتفقد وحدة طب الأسرة بدمنهور الوحش.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ انتظام العمل داخل لجنة الامتحان بالشهادة الإعدادية في مدرسة سميرة موسى الإعدادية بسنبو.