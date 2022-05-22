محافظ الغربية: استعدادات مكثفة للبدء فى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

الغربية محمد طارق

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوحدة حياة كريمة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير المساعد وأعضاء الوحدة وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإضافة إلى مناقشة نسب تنفيذ المرحلة الحالية.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ نسب إنجاز الأعمال التي تتم في المرحلة الأولى داخل مركز زفتى، والتي تشير إلى تقدم محافظة الغربية إلى المركز الثاني بين المحافظات في تحقيق نسب إنجاز الأعمال، حيث تم نهو 397 مشروع بنسبة 53.1 % وبإجمالي تكلفة 4.4 مليار جنيه.

وفي سياق آخر ناقش محافظ الغربية، استعدادات المحافظة المكثفة لبدء المرحلة الثانية من المبادرة في مراكز ( طنطا، كفر الزيات، بسيون وقطور ) حيث وجه المحافظ بمراجعة حصر الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، مع التركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، أبراج المحمول، التربية والتعليم، مراكز الشباب، الوحدات الصحية، الإسعاف، الكباري، المواقف والأسواق والحماية المدنية.

كما وجه المحافظ بعقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمراجعة الاحتياجات التي حصرتها المحافظة خلال الأشهر الماضية، وذلك حتى يتم تنفيذ المشروعات طبقا لاحتياجات المواطنين.

وأكد رحمي على ضرورة التركيز على تنفيذ وإعلان جدول للقوافل الطبية، البيطرية، الزراعية والاجتماعية على التوازي في الاربع مراكز مع توفير فرص عمل من خلال التعاون مع الجهات الشريكة ( جامعة طنطا، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة لتعليم الكبار، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومؤسسات المجتمع المدني).

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021حيث يتم تنفيذ 1007 مشروع داخل 54 قرية و 88 تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.