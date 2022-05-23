مايا مرسى تستقبل مديرة منظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى

كتب ـ محمود راغب

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المؤتمر الثامن الوزارى للمرأة للدول منظمة التعاون الاسلامي، الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في أول زيارة تقوم بها للمجلس بعد توليها المنصب الجديد.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالدكتورة أفنان الشعيبي في المجلس ، وهنأتها بمنصبها الجديد، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها، ومؤكدة علي المسئولية الكبيرة التي تقع علي عاتقها في ظل الاوضاع الاقتصادية والأزمات العالمية التي يمر بها العالم بشكل عام والدول الاسلامية بشكل خاص، حيث إن المرأة تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات هذه الأزمات والآثار المترتبة عليها، لذا لا بد من العمل علي دعم المرأة ومساندتها لمواجهة الأوضاع الحالية، مؤكدة أن لدينا الكثير للقيام خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها، توجهت الدكتورة أفنان الشعيبي ببالغ الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندته الدائمة ودعمه للمنظمة وإعلانه بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نمواً فى "منظمة تنمية المرأة" .

كما توجهت بالشكر إلى الدكتورة مايا مرسي علي المساندة التي تقدمها لدعم عمل منظمة تنمية المرأة وتذليل كافة العقبات من أجل تعزيز دورها في النهوض بملف تمكين المرأة في دول التعاون الإسلامي، إلى جانب استضافة مقرها الدائم بالقاهرة، معربة عن أمنياتها بانضمام مزيد من اعضاء منظمة التعاون الاسلامي الى منظمة تنمية المرأة لتقوية وتعزيز دور المنظمة .

وتناول الاجتماع بحث خطة العمل خلال الفترة القادمة، والتأكيد علي ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في منظمة تنمية المرأة وشحذ الهمم والطاقات للنهوض بملف المرأة في هذه الدول.