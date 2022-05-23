فلاديمير بوتين: إجراءات روسيا لحماية الاقتصاد أتت بنتائج إيجابية

كتب محمد عبد المجيد

عقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لقاءً جمه بنظيره البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم في موسكو.

وقال بوتين خلال اللقاء، إن إجراءات الحكومة الروسية لحماية الاقتصاد أتت بنتائج إيجابية بالروبل مقابل الطاقة سيعزز موقعه.

كانت نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" قالت عن موقع عمدة مدينة سوتشي، نبأ وصول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى المدينة الروسية المطلة على البحر الأسود، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكانت الخدمة الصحفية للكرملين ذكرت في وقت سابق إنه من المتوقع أن يركز الاجتماع في سوتشي على مناقشة القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية، وعمليات التكامل داخل دولة الاتحاد، والمشاكل على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.



وقال الزعيم البيلاروسي في وقت سابق إنه يعتزم مناقشة إجراءات لتعزيز التعاون الثنائي بشأن قضايا استبدال الصادرات والواردات وسط العقوبات الغربية.