اليوم السابع
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وصول الرئيس البيلاروسي إلى مدينة سوتشى للقاء بوتين الاثنين

الإثنين، 23 مايو 2022 12:00 ص
وصول الرئيس البيلاروسي إلى مدينة سوتشى للقاء بوتين الاثنين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
وكالات

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نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن موقع عمدة مدينة سوتشي، نبأ وصول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى المدينة الروسية المطلة على البحر الأسود، حيث من المقرر أن يلتقي الاثنين، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وكانت الخدمة الصحفية للكرملين ذكرت في وقت سابق إنه من المتوقع أن يركز الاجتماع في سوتشي على مناقشة القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية، وعمليات التكامل داخل دولة الاتحاد، والمشاكل على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.


وقال الزعيم البيلاروسي في وقت سابق إنه يعتزم مناقشة إجراءات لتعزيز التعاون الثنائي بشأن قضايا استبدال الصادرات والواردات وسط العقوبات الغربية.


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