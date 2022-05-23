ضبط 10 أطنان قمح مدعم محملة على سيارة قبل تهريبها على طريق "بلبيس- مسطرد"

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 10 أطنان و610 كيلو قمح محملة على سيارة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بطريق بلبيس- مسطرد، ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين الشرقية بتشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية تموين الشرقية وبرفقة محمود جبر المفتش بالمديرية، و ابوطالب مدير تموين بلبيس وتمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بالقمح المحلي بطريق بلبيس / مسطرد وتم التحفظ على 10 أطنان و610 كيلو قمح قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء، وتم التحفظ على السياره والكمية المضبوطة إلى شونة السلام / بلبيس وتسليم السائق إلى مركز شرطة بلبيس علي ذمة القضية رقم 11699 لسنة 2022 واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







