صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10471 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1821 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 12884 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4230 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1843 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2774 نقطة.

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بيع المساهم تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية عدد 2.4 مليون سهم بسعر 2.1821 جنيه بقيمة إجمالية 5.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمتها من 2.3408% إلى 0.8768%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة سيجما كابيتال.

فيما أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شراء نهلة يحيي عبد الخالق تحيمر عدد 13.7 ألف سهم بسعر 9.447 جنيه بقيمة إجمالية 129.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من 1.126% إلى 1.4%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة ميراج لتداول الأوراق المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 900 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، البنك التجاري الدولي (مصر)، 6.7 مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 11350 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 60 ألف سهم، 27 ألف سهم، 623.3 ألف سهم على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 10 آلاف سهم، 49 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب"، إيرادات بلغت 618.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.02 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 بنسبة انخفاض 39.63%، وبلغ صافي الربح 39.4 مليون جنيه مقارنة مع 209.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 81.21%.

كما حققت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، صافي ربح قبل الضرائب بلغت 100.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 مارس عام 2022 مقابل 15 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة قدرها 85.4 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 95.3 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح 14.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

من جهتها قالت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إنه تم اسناد تنفيذ أعمال المرافق (مياه، ري، صرف، فرمة) لباقي المجاورات بالمرحلة الأولى بعدد 12 مجاورة بمدينة أخميم الجديد بقيمة إجمالية 99.6 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

في سياق منفصل أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، نتائج مزاد بيع عدد 49 وحدة سكنية بمجمع رحاب كيما بمشروع امتداد أسوان (2) بلغت 15.5 مليون جنيه.

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (893) لسنة 2022، والمتضمن بمادته الأولى وقف شركة العربي القابضة للاستثمارات المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفة المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 28/02/20