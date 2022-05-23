صحة المنيا: إجراء 5236 عملية جراحية ضمن القضاء على قوائم الانتظار

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 5236 عملية مجانية فى مختلف التخصصات في الفترة من يناير حتى نهاية ابريل 2022 منها 2350 عملية جراحة عيون و 484 جراحة مخ وأعصاب و320 عملية جراحة الأورام؛ 1536 قسطرة قلبية؛ 155 قلب مفتوح؛ 247 جراحة العظام؛ 110 جراحة اوعية دموية وقسطرة طرفية ؛ 26 قسطرة بالمخ؛ 8 زراعة قوقعة.

وقال إنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة أن المبادرة تتم بمشاركة 18 مستشفي داخل المحافظة مستشفى المنيا العام ؛ مستشفى رمد المنيا ؛ مستشفى ملوى التخصصي ؛مستشفى التأمين الصحي ؛ مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ؛ مركز اورام المنيا ؛مستشفى المنيا الجامعى ؛ مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا ؛ مستشفى القلب والصدر الجامعى ؛ مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ؛ مستشفى مصر المحبة ؛مستشفى الراعى الصالح بسمالوط؛ مستشفى دار الهلال التخصصي ؛ مركز النيل الدولى للعيون ؛ مستشفى سمالوط التخصصى ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار.