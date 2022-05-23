"صحة السويس" تتحرى فى واقعة التعدى على وكيل مستشفى السويس العام

قال الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس أن وقائع التعدى على الطاقم الطبى والفنى والإدارى مرفوضة شكلاً وموضوعاً وأن مديرية الصحة تتمسك باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه الخارجين على القانون، مهيباً بأهالى السويس التعاون مع إدارة المستشفى فى تنفيذ التعليمات ولاسيما التى تتعلق بمواعيد الزيارات وعدد الأفراد الزائرين، بالإضافة إلى تواجد مرافق واحد فقط مع المريض داخل أقسام الطوارئ ‏ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة ولهيئة النيابة العامة على دورها فى حفظ الحقوق.

ومن جانبه فقد أكد الدكتور أحمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام أن إدارة المستشفى قد حررت محضراً بالتعدى على منشأة طبية "مستشفى السويس العام"، لافتاً لقيام الجهات الأمنية بإلقاء القبض على 7 أشخاص تورطوا فى حادث الاعتداء على وكيل المستشفى، مشيراً لقيام إدارة المستشفى بتحرير مذكرة ضد شركة الأمن الإدارى لوجود قصور شديد فى الخدمة الأمنية بالمستشفى لاتخاذ اللازم.

جدير بالذكر أن وكيل المستشفى قد تم التعدى عليه داخل المستشفى عن طريق أشخاص مجهولين ويتلقى حالياً الرعاية الطبية داخل المستشفى وتتولى النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.