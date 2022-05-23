شعبة مواد البناء: تراجع سعر الأسمنت 100جنيه والسعر يبدأ من 1150جنيها

كتب - إسلام سعيد

بدأت أسعار الأسمنت تتراجع في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، إذ أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، أن شركة العريش للأسمنت خفض سعر الطن قرابة 100 جنيه ليهبط طن الأسمنت من 1150 إلى 1050 جنيها تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى سعر الطن يصل المستهلك بسعر يبدأ من 1150 إلى 1200 جنيه حسب مسافة النقل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن باقى مصانع الأسمن الأخرى تسجل الأسعار فيها بين 1200 إلى 1250 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل المستهلك 1350 إلى 1400 جنيها، وقد تختلف الأسعار بحسب المحافظة وتكاليف النقل للمسافات البعيدة.

وكانت أسعار الأسمنت سجلت مستويات مرتفعة الفترة الماضية، وذلك مع الحرب الروسية الأوكرانية ، وتحرك أسعار الشحن وكذلك أسعار الفحم المستخدم في معظم مصانع الأسمنت في مصر حاليًا.

وأوضح الزيني، أن الطلب على الأسمنت يرتبط بصورة كبيرة بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها وكذلك رخص البناء، وذلك مع وقف رخص البناء فإن حجم الطلب على الأسمنت تأثر بصورة واضحة.