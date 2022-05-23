شعبة البناء: انخفاض أسعار طن الحديد 10% منذ بداية الشهر ونزول آخر فى يونيو

أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار طن الحديد بنسبة 10 % بقيمة 1800 جنيه منذ بداية شهر مايو الجارى، مشيرا إلى أن هناك انخفاض أخر للحديد مع بداية شهر يونيو المقبل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، توافر كافة السلع الأساسية فى الأسواق بكثرة وانخفاض أسعارها نسبيا مؤخرا، مضيفا أن الدولة قامت بحل المشاكل التى تواجه المستوردين والمستثمرين فى مجال الحديد الأسمنت وغيرها من مواد التشييد والبناء.

من جانبه قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن بعض الخضروات حدث بها انخفاض فى الأسعار 20 إلى 30%، مثل الفاصوليا والخيار والباذنجان والفلفل، وانخفاض من 30 إلى 50 % فى أسعار ورق العنب والبامية والطماطم.