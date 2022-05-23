اليوم السابع
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سول: خطة الرئيس يون لدعم كوريا الشمالية مرتبطة بالتقدم فى نزع السلاح النووى

الإثنين، 23 مايو 2022 02:17 م
سول: خطة الرئيس يون لدعم كوريا الشمالية مرتبطة بالتقدم فى نزع السلاح النووى الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول
أ.ش.أ

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أكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي كوون يونج-سيه، اليوم الاثنين، أن خطة مساعدة كوريا الشمالية على تنمية اقتصادها حسبما جاء في خطاب تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، ستعتمد على التقدم في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وقال وزير الوحدة الكورية في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، "إنه من خلال هذه الخطة، ستدفع الحكومة الكورية الجنوبية من أجل التنمية الاقتصادية المشتركة للكوريتين وتحقيق رؤية الأمة المحورية العالمية".

وأضاف أن قمة نهاية الأسبوع بين يون سيوك-يول والرئيس الأمريكي جو بايدن في سول تمثل "علامة فارقة" واضحة لمستقبل التحالف بين البلدين.

 


كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

يون سيوك

السلاح النووي


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