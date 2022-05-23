تحرير 106 قضايا تموينية خلال حملة مكبرة في قنا

قنا -صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، شنتا حملات مكثفة على الأسواق في مركزي قنا وقفط، أسفرت عن تحرير 106 محاضر مخالفة تموينية متنوعة.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن المخالفات التموينية شملت تحرير 72 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 10 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 6 محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وعدد 8 محضر عدم نظافة أدوات العجن، عدد 3 نقص في وزن الخبز، عدد 3 محضر عم إعطاء بون للمواطن.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملة حررت محضرين مخابز مغلقة، عدد محضر لحوم مصنعة مجهولة المصدر، وعدد 1 محضر سلع منتهية الصلاحية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق بشكل دوري ومستمر، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.