اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 04:04 م
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سائحون أجانب يحرصون على شراء "بطيخ" خلال جولتهم بسوق مدينة دراو.. فيديو

الإثنين، 23 مايو 2022 03:01 م
سائحون أجانب يحرصون على شراء "بطيخ" خلال جولتهم بسوق مدينة دراو.. فيديو سائحون أجانب يحرصون على شراء البطيخ
أسوان – عبد الله صلاح

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شهد سوق مدينة دراو بمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، تجول عدد من السائحين داخل السوق الشعبى ضمن جولة سياحية حرة فى أسوان جنوب مصر.

 

 
وخلال الجولة للسائحين الأجانب من جنسيات أوربية حرصوا على شراء "بطيخ" من أحد التجار بعد أن استفسروا عن هذه الفاكهة وتذوقوا طعمها وأعجبوا بها، ثم استكمل الوفد جولته داخل السوق برفقة المرشد السياحى.
 
 
يشار إلى أن محافظة أسوان، شهدت رواجا سياحيا خلال الموسم السياحى الشتوى وهى الفترة التى تجذب آلاف السائحين سنويا إلى جنوب مصر للاستمتاع بالحضارة الفرعونية والسياحة البيئية والتراثية لمحافظة أسوان، وهناك العديد من المزارات السياحية التى يحرص السائحون من شتى دول العالم على زيارتها، مثل: معابد فيلة وأبوسمبل وكلابشة وإدفو وكوم أمبو بجانب المسلة الناقصة ومتحف النوبة وسياحة القرى النوبية والرحلات النيلية والحديقة النباتية النادرة.

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