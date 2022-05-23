رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية توسع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي ببلاده

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، أهمية توسع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في بلاده.



وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الكاظمي استقبل، اليوم، وفدًا من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع ناتالي لويزو، حيث ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وآثارها على أمن أوروبا ومستقبلها، وعلى سوق الطاقة وأسعار المواد الغذائية عالميًا.



وأشار الكاظمي إلى إيلاء العراق أهمية كبيرة للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، وسعيه الحثيث إلى تطوير سبل التعاون المشترك مع الاتحاد في مجال مكافحة الإرهاب، والحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، وتطوير القدرات العسكرية للقوات العراقية في مجال التدريب والجاهزية.



وأكد الكاظمي أهمية توسيع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية بالعراق في بناء القدرات المؤسساتية للأجهزة الأمنية العراقية، والتعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، والبناء على التقدم الذي حققه العراق في هذه المجالات.



من جانبها، أشارت لويزو إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى العراق بوصفه شريكًا أساسيًا ودولة مهمة في الشرق الأوسط، وعاملاً مهمًا من عوامل استقرار المنطقة، مؤكدة استعداد أوروبا للاستمرار في تقديم المساعدة للعراق في محاربة بقايا الخلايا الإرهابية.



وأعربت رئيسة لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي عن تطلع أوروبا إلى تعزيز الاستقرار في العراق ولاسيما بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهد لها ممثلون عن البرلمان الأوروبي بحسن وسلامة التنظيم.