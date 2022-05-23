اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 11:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس بيلاروسيا: يجب وقف حرب المعلومات وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا

الإثنين، 23 مايو 2022 10:25 ص
رئيس بيلاروسيا: يجب وقف حرب المعلومات وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه يجب وقف حرب المعلومات وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك لمنع التصعيد هناك، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة العربية.
 
وأضاف الرئيس البيلاروسي، موجها رسالته إلى الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لمنع تصعيد الحرب في أوكرانيا لحرب عالمية. 
 
وكانت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قد نقلت عن موقع عمدة مدينة سوتشي، نبأ وصول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى المدينة الروسية المطلة على البحر الأسود، حيث من المقرر أن يلتقي الاثنين، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وكانت الخدمة الصحفية للكرملين ذكرت في وقت سابق إنه من المتوقع أن يركز الاجتماع في سوتشي على مناقشة القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية، وعمليات التكامل داخل دولة الاتحاد، والمشاكل على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
 

بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسى

الأمم المتحدة

أوكرانيا

حرب عالمية

لوكاشينكو


الموضوعات المتعلقة

بوتين يتفق مع لوكاشينكو على إعادة شحن البضائع البيلاروسية فى موانئ روسيا

الإثنين، 16 مايو 2022 08:19 م

لوكاشينكو: كييف لا تهتم بمواصلة المفاوضات مع موسكو

الخميس، 05 مايو 2022 01:55 م

لوكاشينكو: أطالب منذ فترة طويلة بالتحول للتعاملات المالية بالروبل الروسى

الأربعاء، 13 أبريل 2022 11:22 ص

بوتين يعلن فشل المحادثات مع كييف ويهاجم واشنطن: لن تستطيع دولة واحدة الهيمنة على العالم.. سنطلق منصة لمراقبة سير البضائع مع بيلاروسيا.. لوكاشينكو: لن نقبل بإطلاق النار على روسيا من الخلف

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:30 م

لوكاشينكو: إذا رفض زيلينسكى إبرام اتفاقية مع بوتين فسيتعين عليه توقيع معاهدة الاستسلام

الخميس، 17 مارس 2022 03:51 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة