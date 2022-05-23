رئيس بيلاروسيا: يجب وقف حرب المعلومات وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا

كتب محمد عبد المجيد

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ، إنه يجب وقف حرب المعلومات وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك لمنع التصعيد هناك، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة العربية.

وأضاف الرئيس البيلاروسي، موجها رسالته إلى الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لمنع تصعيد الحرب في أوكرانيا لحرب عالمية.

وكانت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قد نقلت عن موقع عمدة مدينة سوتشي، نبأ وصول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى المدينة الروسية المطلة على البحر الأسود، حيث من المقرر أن يلتقي الاثنين، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين ذكرت في وقت سابق إنه من المتوقع أن يركز الاجتماع في سوتشي على مناقشة القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية، وعمليات التكامل داخل دولة الاتحاد، والمشاكل على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.