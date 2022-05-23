رئيس البنك الأفريقي للتنمية يعتذر عن الترشح لانتخابات الرئاسة النيجيرية

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اعتذر رئيس البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، أكينومي أديسينا، عن عدم الترشح للانتخابات الرئاسية النيجيرية المقرر تنظيمها خلال العام المقبل 2023، مبررا اعتذاره برغبته الحالية في الاستمرار بمنصبه الحالي كرئيس للبنك الإفريقي للتنمية بعد إعادة انتخابه بهذا المنصب العام الماضي.



وأعرب أديسينا، في تصريحات نقلتها صحف نيجيرية اليوم، عن تقديره لثقة جميع من رشحوه لقيادة نيجيريا في هذه الحقبة العصيبة التي تعج بالتحديات الاقتصادية والأمنية وغيرها من التحديات الأخرى.



وأكد أديسينا، الذي شغل في السابق منصب وزير الزراعة في نيجيريا، التزامه الكامل بالمهمة التي أناطته بها بلاده ودول القارة وجميع المساهمين في البنك من غير الأفارقة للنهوض بخطط التنمية بالقارة وتعزيز وتعجيل تنفيذ خطط التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.



يُذكر أن "ائتلاف جميع التقدميين" النيجيري (APC) كان قد جمع 170 ألف دولار لشراء استمارات ترشح أديسينا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد أبدى رئيس البنك شكره لجميع فئات الائتلاف من الشباب والفلاحين وذوي الإعاقة وغيرهم من المواطنين أصفياء النية ممن عبروا عن إرادتهم السياسية الحرة ومارسوا حقهم السياسي واضعين مصلحة الوطن نصب أعينهم.