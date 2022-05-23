حملات إزالة تعديات البناء المخالف بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية، والمتغيرات المكانية بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بفك خشب لصبه أعمدة الدور الأول العلوي علي مساحة 150 مترا، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدى لحالة بناء مخالف عبارة عن إستكمال أعمال تطوير منزل ، وسور على مساحة 350 متر مقام بالمخالفة على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية تل الضباع التابعة بنطاق الوحدة المحلية بالجُديدة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ورصدت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية 3 حالات بناء بدائرة المركز وعلي الفور توجهت اللجان المشكلة للوقوف على الوضع القانوني لتلك الحالات وتبين أن هناك حالتين منهما يتم البناء طبقا للتراخيص القانونية و حالة غير قانونية وتم تنفيذ الإزالة على نفقة المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر ايوب سليمان والقسم الهندسي بالوحدة ولجنه من الإداره الزراعية ببلبيس والجمعية الزراعية بالكتيبه ومعدات تحسين الأراضى من تنفيذ إزاله لتعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية عبارة عن مبني بالدبش الأبيض علي مساحه 100 متر بناحيه الكتيبه شرق وتمت الإزالة الكليه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تمكنت الوحدة المحلية بشبرا النخله والقسم الهندسي بالوحدة ومدير الجمعية الزراعية بقرية حفنا بإحباط محاولة والتصدي لبناء سور من الدبش الأبيض علي مساحة 150 بكفر ابوغالي التابع لقرية حفنا وتمت الإزالة كلياً علي نفقة المخالف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.