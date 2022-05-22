حصاد 390 ألفا و293 فدانا من القمح بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لسير عملية توريد القمح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية .

وأوضح المحافظ أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 16355 طن و638 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 504232 طن و 462 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 520588 طن 100 كيلو قمح وأن ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم 390 ألف و 293 فدان ، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و 222 فدان تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا علي ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزلة اية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة .

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.