حلمى النمنم: التدفق المعرفى قلل الفارق بين الأجيال ليصبح 4سنوات بدلا من 25عاما

كتب: جاكلين منير - محمد الأحمدى

قال الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الإنجيلية فى الإسكندرية، إن هناك تيار بيننا يصر أن يأخذنا إلى الماضى، وإن مقاومته تكون بالذهاب للمستقبل، فى عقود سابقة كانت المسافة بين الجيل والجيل 25 عاما، والآن مع التدفق المعرفى يتم تقليل الفارق ليصبح 4 سنوات فقط.

وقال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق إن الوزارة كانت كل أحاديثها تعتمد على الحوار، وموضوع تمكين الشباب يعنى إذا كنت مؤهل لتولى منصب أو مركز ولا يمنعك السن من ذلك، ولذلك من قبل الحديث عن التمكين لابد أن نكون مستعدين ومتدربين بشكل جيد جدا ولابد للشباب من الإحساس بالمسئولية الكبيرة والاستعداد الجيد.

وأضافت جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية خلال كلمتها بمؤتمر الهيئة الإنجيلية فى الإسكندرية بحضور قادة الفكر إن الهيئة لديها العديد من الإنجازات على مدار أكثر من نصف قرن وضربت نموذج فى القيم الإنسانية المشتركة من أجل المجتمع المصرى.

ومن جانبه قالت سميرة لوقا مسئولة الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية والتى ترأست الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن هناك طاقات شبابية تم الاستفادة منها وتوظيفها وشغلت أماكن مرموقة فى المجتمع وفى الوقت الأخير رأينا أنه من المهم انخراط الشباب فى المجال العام فالتفاعل الإنسانى مهم أكثر من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكده أن فكرة المؤتمر جاءت من فكرة الرئيس السيسى بشأن الحوار الوطنى فسعت أن يكون هناك مجال للاستماع إلى رؤى وأفكار الشباب.

وأوضح ممتاز جرجس نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى كلمته نائبا عن الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة إن المؤتمر يهدف إلى زيادة الحوار المجتمعي بين الشباب وفئات المجتمع المختلفة.

وتدور الجلسة الأولى حول تمكين الشباب وصناعة المستقبل للمهندس خالد عبد العزيز- وزيرالشباب والرياضة السابق والدكتورة. غادة على عضو مجلس النواب وعضوهيئة التدريس جامعة القاهرة، ويقود الجلسة حلمي النمنم - وزير الثقافة السابق.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الثانية غدا الثلاثاء، حول قضية الشباب وتحديات إدارة التنوع للكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ويقود الجلسة الدكتور محمد سعيد محفوظ الرئيس التنفيذي ملؤسسة ميدياتوبيا.

وتأتى فعاليات الجلسة الثالثة غدا حول قضية الشباب و تعزيز ثقافة التسامح، مع عرض نماذج من مبادرات الشباب، وبحضور الدكتور. يوسف الورداني مساعد وزيرالشباب والرياضة، والنائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو لجنة العفو الرئاسى ويقود الجلسة : الدكتورة. مي مجيب – أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.