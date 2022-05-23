اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الطائفة الإنجيلية تفتتح مؤتمر الشباب وصناعة التغيير فى الإسكندرية.. صور

الإثنين، 23 مايو 2022 06:59 م
الطائفة الإنجيلية تفتتح مؤتمر الشباب وصناعة التغيير فى الإسكندرية.. صور الطائفة الإنجيلية تفتتح مؤتمر الشباب وصناعة التغيير
كتب: جاكلين منير - محمد الأحمدى

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بدأ منذ قليل مؤتمر الشباب وصناعة التغيير الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية فى الإسكندرية بحضور قادة الفكر ورؤساء تحرير الصحف والقنوات الفضائية. 
 
وقالت سميرة لوقا مسؤلة قطاع الحوار فى الهيئة والتى ترأست الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن هناك طاقات شبابية تم الاستفادة منها وتوظيفها وشغلت أماكن مرموقة فى المجتمع وفى الوقت الأخير رأينا أنه من المهم انخراط الشباب فى المجال العام فالتفاعل الإنسانى مهم أكثر من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكده أن فكرة المؤتمر جاءت من فكرة الرئيس السيسى بشأن الحوار الوطنى فسعت أن يكون هناك مجال للاستماع إلى رؤى وأفكار الشباب. 
 
وأوضح ممتاز جرجس نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى كلمته نائبا عن الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة إن المؤتمر يهدف إلى زيادة الحوار المجتمعي بين الشباب وفئات المجتمع المختلفة. 
 
وتدور الجلسة الأولى حول تمكين الشباب وصناعة المستقبل للمهندس خالد عبد العزيز- وزيرالشباب والرياضة السابق والدكتورة. غادة على عضو مجلس النواب وعضوهيئة التدريس جامعة القاهرة، ويقود الجلسة حلمي النمنم - وزير الثقافة السابق.
 
ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الثانية غدا الثلاثاء، حول قضية الشباب وتحديات إدارة التنوع للكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب  والسياسين، ويقود الجلسة الدكتور محمد سعيد محفوظ الرئيس التنفيذي ملؤسسة ميدياتوبيا. 
 
 وتأتى فعاليات الجلسة الثالثة غدا حول قضية الشباب و تعزيز ثقافة التسامح، مع عرض نماذج من مبادرات الشباب، وبحضور الدكتور. يوسف الورداني مساعد وزيرالشباب والرياضة، والنائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو لجنة العفو الرئاسى ويقود الجلسة : الدكتورة. مي مجيب – أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
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