"ثقافة شمال سيناء" تستعد لإطلاق ثانى عرض مسرحى للموسم الجديد

شمال سيناء ـ محمد حسين

يستعد فرع ثقافة شمال سيناء لإطلاق العرض المسرحى "عرس كليب" وهو ثانى عرض مسرحى للموسم الحالى يتم عرضه بشمال سيناء، وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أنه سيتم انطلاق العرض ( عرس كليب ) للفرقة القومية للمسرح بفرع ثقافة شمال سيناء، من رؤية وإخراج مجدى الشريف على مسرح قصر ثقافة العريش بداية من يوم 25/5/2022 لمدة عشرة أيام.



ومن المقرر أن تتم إتاحة العرض مجانا للجمهور فى إطار خطة وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.



وسبق هذا العرض إطلاق العرض المسرحى الزيارة على مسرح قصر ثقافة العريش، وتتناول مسرحية الزيارة قضية القاصرات من اخراج اسعد الملكي، وتأليف محمد ابراهيم محروس واشعار فاطمه موسى نبهان، والحان محمد سلمي الشوربجي، واستعراض منة الله وليد، وديكور ايمن فتحي، غناء امال محمود.

















