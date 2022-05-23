اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 11:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"ثقافة شمال سيناء" تستعد لإطلاق ثانى عرض مسرحى للموسم الجديد

الإثنين، 23 مايو 2022 10:16 ص
"ثقافة شمال سيناء" تستعد لإطلاق ثانى عرض مسرحى للموسم الجديد العرض المسرحى
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد فرع ثقافة شمال سيناء لإطلاق العرض المسرحى "عرس كليب" وهو ثانى عرض مسرحى للموسم الحالى يتم عرضه بشمال سيناء، وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أنه سيتم  انطلاق العرض ( عرس كليب ) للفرقة القومية للمسرح بفرع ثقافة شمال سيناء، من رؤية وإخراج مجدى الشريف على مسرح قصر ثقافة العريش بداية من يوم 25/5/2022 لمدة عشرة أيام.

ومن المقرر أن تتم إتاحة العرض مجانا للجمهور فى إطار خطة وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

وسبق هذا العرض إطلاق العرض المسرحى الزيارة على مسرح قصر ثقافة العريش، وتتناول مسرحية الزيارة قضية القاصرات من اخراج اسعد الملكي، وتأليف محمد ابراهيم محروس واشعار فاطمه موسى نبهان، والحان محمد سلمي الشوربجي، واستعراض منة الله وليد، وديكور ايمن فتحي، غناء  امال محمود.


 

283690110_485646690023439_3049415373810909821_n
 


 


 


شمال سيناء

مسرحية عرس كليب

مسرحية الزيارة

سيناء

العريش


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة