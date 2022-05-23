تعرف على المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع فى سوهاج بـ 2.64 مليار جنيه.. صور

سوهاج - محمود مقبول

يعد المشروع القومى لتبطين الترع نقلة حضارية ونوعية، تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية.

سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى شهدت أكبر عملية تطوير وتبطين للترع الخاصة بها فى تاريخها والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعتبر محوراً رئيسياً من محاور تطوير الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى المواطنين.

وفى سوهاج بلغت جملة الترع المستهدف تبطينها 215 ترعة بأطوال 638 كيلو 17 متر بتكلفه 2 مليار و64 مليون بالتعاون مع وزارة الري اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول المبادرة تعرف عليها.

1 – الترع المستهدفه بمحافظة سوهاج 215 ترعة على مستوى المحافظة.

2 - أطوال الترع المستهدفة بسوهاج بلغت 638 كيلو 107 أمتار.

3 – التكلفة الإجمالية للترع على مستوى المحافظة 2 مليار و64 مليون جنيه .

4 – تم العمل بمحافظة سوهاج بعدد 185 ترعة بالمراكز المختلفة.

5 – إجمالى أطوال الترع التى تم العمل بها 540 كيلو 894 مترا.

6 –تم الإنتهاء من تبطين 75 ترعة، بطول 337 كيلو و 100 متر،

6 – التكلفة الإجمالية لــ 75 ترعة التى تم الانتهاء منها مليار و724 مترا.

7 – الأعمال بالترع تراعى الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ

8 – الهدف من مشروع الترع هو ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.































































































