اليوم السابع
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تداول 10542 طن بضائع عامة ومتنوعة و360 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 23 مايو 2022 11:11 ص
تداول 10542 طن بضائع عامة ومتنوعة و360 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت موانئ البحر الأحمر تداول 10542 طن بضائع عامة متنوعة و360 شاحنة و11 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن، وبلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة  16 سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين جديدتين اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 10383 طن بضائع عامة ومتنوعة و 300 شاحنة و 9 ملاكي، كما بلغت حركة الواردات تداول 159 طن بضائع عامة ومتنوعة و 60 شاحنة و 2 ملاكي .

وغادر ميناء السويس السفينة BARAA STAR توكيل الخليج متجهة الي اليمن بحمولة 4000 طن سكر، كما غادر ميناء سفاجا  السفينة بوسيدن اكسبريس  107 شاحنات بحمولة 2664 طن بضائع عامة ومتنوعة  و9 ملاكي  و4 شاحنة فارغة و السفينة الحرية   بعدد 80 شاحنة بحمولة 2155 طن بضائع عامة ومتنوعة .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 10 شاحنات بحمولة 110 أطنان بضائع عامة و 50 شاحنة فارغة و 49 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا و 2 ملاكي وتصدير 60 شاحنة بحمولة 1564 طن بضائع عامة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 954 راكبا بموانئها.

 


تداول بضائع

مواني البحر الأحمر

سفن تجارية

اخبار مصر


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