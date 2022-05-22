تداول 6269 طن بضائع عامة ومتنوعة و379 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 6269 طن بضائع عامة متنوعة و379 شاحنة و34 سيارة ملاكى، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن، حيث بلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 19 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 1454 طن بضائع عامة ومتنوعة و67 شاحنة و4 ملاكي، كما بلغت حركة الواردات تداول 4815 طن بضائع عامة ومتنوعة و312 شاحنة و30 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن بعدد 92 شاحنة بحمولة 1674 طن بضائع عامة ومتنوعة و 4 شاحنة فارغة و 14 ملاكي والسفينة الحرية بعدد 52 شاحنة بحمولة 1346 طن بضائع و 3 شاحنة فارغة والسفينة امل بعدد 81 شاحنة بحمولة 1567 طن بضائع عامة ومتنوعة و 8 شاحنات فارغة و14 ملاكى.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 14 شاحنة بحمولة 176 طن بضائع عامة و 52 طن بضائع ترانزيت إلي ليبيا و 58 شاحنة فارغة و 2 ملاكي وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1454 طن بضائع عامة و 4 ملاكي، و سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 683 راكب بموانيها.