تخريج الدفعة الأولى من البرنامج المميز للمساحة ونظم المعلومات بآداب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج المميز للمساحة ونظم المعلومات، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، والدكتور عبد الحميد الصباغ، وكيل الكلية لشئون التعليم ،والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تقدم كل الدعم للكليات من أجل النهوض بالنواحي التعليمية وربطها بالمجتمع، موضحا رؤية القيادة السياسية في ربط الجامعة بالمجتمع ، مشيراً إلى التطور الذى تشهده مصر في ظل الجمهورية الجديدة ، معرباً عن سعادته البالغة بالمشروعات المقدمة من الخريجين والتي قدمت المعلومات والبيانات والتي يمكن أن تساهم بشكل جيد فى دعم الخطط المستقبلية .

وأوضح الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الخريجين يملكون إمكانات كبيرة ومهارات فريدة، بالإضافة على استعدادهم الجيد لسوق العمل، والمشاركة في تقديم الخدمات المجتمعية التي تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع المدني، والهدف الأساسي و الرئيسي للكلية والجامعة، خدمة المجتمع موضحا التطور الذي شهدته كلية الآداب، تقديم خريج للمجتمع على أعلى مستوى من الكفاءة والعلم من خلال عدة برامج دراسية يحتاجها سوق العمل .

ومن جانبه قال الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب إن الهدف من هذه المشروعات تدريب الطلاب على العمل الميداني عن طريق تناولهم لموضوعات تخدم المجتمع مع استخدام التقنيات العلمية الحديثة التي تؤهلهم لسوق العمل.



تكريم اتلحضور بكلية الآداب



تكريم الأوائل بكلية الآداب



جانب من ضيوف حفل التخرج