اليوم السابع
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اختبارات إلكترونية لطلاب الفرقة الأولى شعبة الإنجليزي بتجارة كفر الشيخ

الأحد، 22 مايو 2022 04:08 م
اختبارات إلكترونية لطلاب الفرقة الأولى شعبة الإنجليزي بتجارة كفر الشيخ اختبارات إلكترونية لطلاب الفرقة الأولى شعبة الإنجليزية بتجارة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، سير الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة بمركز الاختبارات الإلكترونية لمادة محاسبة التكاليف 1، للاطمئنان على كفاءة عمل أنظمة الاختبارات الإلكترونية، يرافقه الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأستاذ المادة، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العال ، والدكتور عمرو أبوهانى، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة والدكتور تامر كامل مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.

 

واطمأن رئيس جامعة كفرالشيخ على حسن سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وانتظام اللجان، مضيفا أنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات خلال فترة الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعامل للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

 

وأكد أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات المركزية وعمل الإحصائيات اللازمة بعد إجراء الامتحانات وذلك استعداداً لإجراء الامتحانات الإلكترونية بالمركز هذا العام.

 

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة مصمم طبقاً للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتم تزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجا مثاليا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.

 

اختبارات إلكترونية لطلاب الفرقة الأولى شعبة الإنجليزية بتجارة كفر الشيخ (2)
 
اختبارات إلكترونية لطلاب الفرقة الأولى شعبة الإنجليزية بتجارة كفر الشيخ (3)
 
اختبارات إلكترونية لطلاب الفرقة الأولى شعبة الإنجليزية بتجارة كفر الشيخ (4)
 
اختبارات إلكترونية لطلاب الفرقة الأولى شعبة الإنجليزية بتجارة كفر الشيخ (1)

 


كفر الشيخ

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