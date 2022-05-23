تحرير 62 محضرا تموينيا وضبط أحد المخابز لتصرفه فى 6 شكائر دقيق مدعم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة على اليوم، بعدة مناطق بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز، استمرارًا للحملات الرقابية على المحال التجاريه والمخابز البلدية.

وتأتى هذه الحملات فى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتصرفه فى 6 شكائر دقيق مدعم بالإضافة إلى التحفظ على 200 كيلو منظفات منتهية الصلاحية.

كما تمكنت الحملة من تحرير 62 محضر منها 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و12 محضر لعدم حمل شهادة صحية و3 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية ومحضر سلع منتهية الصلاحية غش تجارى ومحضر لعدم الإعلان عن مخازن.

وفى مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر لعدم إعطاء بون للمواطن و8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن و3 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز و6 محاضر توقف عن الإنتاج ومحضر تصرف فى الدقيق.