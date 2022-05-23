بتكلفة 39 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد مشروع وحدتي طب الأسرة بالأميرية وبنى برزة

فريق المحافظات

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية على عدد من الوحدات الصحية التى يجرى إنشاءها وتطويرها ورفع كفاءتها بمركز أبوتشت ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " رافقه حازم عمر نائب المحافظ ، و العميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة ، و احمد السيد وكيل وزارة التموين ، والمهندس صالح محمد مدير مديرية الطرق ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، والمهندس محمد على مدير الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس مجدى أيوب مدير عام رى غرب قنا ، و الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت .

استهل محافظ قنا جولته بتفقد أعمال إنشاء وحدة صحة طب الأسرة بقرية الأميرية، المقامة على مساحة 540 م ، وتتكون من ثلاثة طوابق وتضم ( عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – عيادة إسعافات أولية – صيدلية – معمل دم وطفيليات – مكتب تثقيف صحى – سكن للطاقم الطبي ) بحجم تنفيذ بلغ 80٪؜ من الأعمال الإنشائية ، بتكلفة مالية تصل إلى 39 مليون جنيه ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذها وتسليم المبنى لمديرية الصحة فى منتصف شهر يونيو المقبل ، حتى يتسنى للمديرية توفير الأجهزة الطبية وتأثيث الوحدة ، وتوفير كادر طبى وممرضين تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى وتقديم الخدمات الطبية للجمهور ، وسوف يستفيد من خدماتها حوالى 15 ألف مواطن من أهالى القرية .

كما تابع المحافظ جولته بتفقد وحدة طب الأسرة ببنى برزة ، والتى تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة مالية مليون و 146 ألف جنيه ، والمقامه على مساحة 400 م وتتكون من طابقين ، وتضم عيادة لتنظيم الأسرة ، وعيادة للأسنان ، وعيادة للباطنة ، ووحدة تعقيم ، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الإدارية وسكن الأطباء ، وتم الإنتهاء من تطويرها تماما ، وتقدم خدماتها حاليا لأهالى قرية بنى برزة البالغ عددهم 16 ألف مواطن .

ومن جانبهم أبدى أهالى القرية سعادتهم البالغة ، وشكرهم لمحافظ قنا على تتفيذ وعده لهم بتوفير أطباء وممرضين للوحدة ، خلال زيارته الأخيرة فى شهر ابريل الماضى .

وقال محافظ قنا، أنه جارى تنفيذ 23 مشروعا فى قطاع الصحة بمركز أبوتشت ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، مؤكدا أن تلك المشروعات سوف تسهم رفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة ، ومن ثم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع الهام وتلبية احتياجهم ، لافتا إلى أن جميع الوحدات الصحية التى يتم تنفيذها تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (1)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (1)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (2)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (2)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (3)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (3)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (4)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (4)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (5)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (5)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (6)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (6)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (7)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (7)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (8)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (8)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (9)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (9)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (10)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (10)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (11)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (11)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (12)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (12)



اعمال حياة كريمة بمحافظة قنا (13)