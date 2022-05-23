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بيلاروسيا تتهم أوكرانيا بنشر مجموعات "تخريب" على أراضيها

الإثنين، 23 مايو 2022 10:00 م
بيلاروسيا تتهم أوكرانيا بنشر مجموعات "تخريب" على أراضيها بيلاروسيا - أرشيفية
وكالات

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قال أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيش إن "مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية تتوغل في أراضي بيلاروسيا"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".


وقال المسئول البيلاروسي - في مقابلة مع قناة "بيلاروسيا" التليفزيونية - :"يتم وضع المعدات الهندسية على طول أجزاء من الحدود الأوكرانية البيلاروسية، ويتم استخراجها، وتعمل مجموعات التخريب والاستطلاع على طول الحدود وتدخل الأراضي البيلاروسية".


وأضاف: أن أوكرانيا نشرت حوالي 10 آلاف و500 جندي في اتجاه "روفنو"، و4 آلاف و500 جندي في اتجاه "تشرنيجوف"، وأكثر من 5 آلاف و500 جندي في اتجاه "كييف".


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