بيلاروسيا تتهم أوكرانيا بنشر مجموعات "تخريب" على أراضيها

وكالات

قال أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيش إن "مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية تتوغل في أراضي بيلاروسيا"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".



وقال المسئول البيلاروسي - في مقابلة مع قناة "بيلاروسيا" التليفزيونية - :"يتم وضع المعدات الهندسية على طول أجزاء من الحدود الأوكرانية البيلاروسية، ويتم استخراجها، وتعمل مجموعات التخريب والاستطلاع على طول الحدود وتدخل الأراضي البيلاروسية".



وأضاف: أن أوكرانيا نشرت حوالي 10 آلاف و500 جندي في اتجاه "روفنو"، و4 آلاف و500 جندي في اتجاه "تشرنيجوف"، وأكثر من 5 آلاف و500 جندي في اتجاه "كييف".