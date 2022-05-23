بعد هروبه من صاحبه فى الترعة.. بيطرى المنوفية تسلم تمساح كفر المصيلحة للبيئة

قال الدكتور الدكتور إبراهيم ابو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أنه تم تسليم التمساح الذى تم العثور عليه بأحد ترع قرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية إلى مندوب البيئة وذلك من مقر مديرية الطب البيطري بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، عبر محضر استلام رسمى .
كانت مديرية الطب البيطرى قد أعلنت فى وقت سابق وعقب العثور على التمساح، بالتحفظ علية لحين الانتهاء من إجراءات تسليمه.
كان عدد من أهالى قرية كفر المصيلحة التابعة لدائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد قدموا بلاغا بهروب تمساح من صاحبه ونزوله بترعة القرية، وعلى الفور تم الدفع بلجنة من البيئة والطب البيطرى والمصطحات، للكشف عن حقيقة تواجد التمساح والبحث عنة، وبعد ساعات من البحث تم العثور علية وتسليمة إلى الطب البيطرى.
بعد هروبه من صاحبه فى الترعة.. بيطرى المنوفية تسلم تمساح كفر المصيلحة للبيئةالإثنين، 23 مايو 2022 12:50 م
تمساح - أرشيفية
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قال الدكتور الدكتور إبراهيم ابو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أنه تم تسليم التمساح الذى تم العثور عليه بأحد ترع قرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية إلى مندوب البيئة وذلك من مقر مديرية الطب البيطري بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، عبر محضر استلام رسمى .
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