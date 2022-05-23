بعد توليه مهام منصبه.. رئيس الصومال يشدد على دور الشباب في إعادة بناء الدولة

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تولى الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود، اليوم الإثنين، رسميًا منصبه بعد انتخابه خلفًا لمحمد عبدالله فرماجو.

وشدد الرئيس الصومالي الجديد على دور الشباب الصومالي في إعادة بناء الدولة وتحقيق المصالحة بين الشعب الصومالي.

وفى أول مرسوم له بعد توليه مهام منصبه، قرر محمود تعيين حسين شيخ محمود، مديرا عاما جديدا لرئاسة الجمهورية .

وكان قد فاز حسن شيخ محمود، بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 مايو الجاري بالعاصمة مقديشيو، بعد حصوله على 214 صوتًا، بينما حصل منافسه، الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، على 110 أصوات، وأصبحت ثلاثة أصوات باطلة.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الصومالية، 36 مرشحًا.



جدير بالذكر، أن حسن شيخ محمود قد تقلد هذا المنصب سابقًا "2012-2017 م"