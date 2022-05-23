اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يختتمون امتحانات آخر العام بالنحو والبلاغة

كتب ـ لؤى على

يختتم طلاب النقل الثانوى الأزهرى اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم الأدبى امتحانهم في مادتى النحو والتوحيد، وطلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى امتحان مادتى البلاغة والمنطق.

أما طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى يؤدون امتحانهم في مادتى النحو والتوحيد، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم فى مادتى البلاغة وتطبيقات رياضية.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تبدأ امتحانات إتمام الشهادة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

كما بدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو 2022. وبالنسبة لامتحانات القراءات، فبدأ السبت 14 مايو، وتنتهي الاثنين 23 مايو 2022.