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الهيئة القومية للأنفاق تنتهى من إنشاء محطة عدلى منصور التبادلية.. فيديو

الإثنين، 23 مايو 2022 08:03 م
الهيئة القومية للأنفاق تنتهى من إنشاء محطة عدلى منصور التبادلية.. فيديو مترو الانفاق- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، انتهاء أعمال تنفيذ محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، حيث تتم التشطيبلت النهائية للمحطة قبل الافتتاح. 

 
وتعد محطة عدلي منصور الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا ، وهى عبارة عن قبة زجاجية زرقاء تتوسط الساحة الخارجية للمحطة وخلفه مبنى يضم 5 وسائل نقل مختلفة لتصبح المحطة مركزية تبادلية بها مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا. 
 
ويتم تبادل الخدمة بين محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي «عدلي منصور – السلام » .
 
و تتسم التشطيبات النهائية بشكل جمالي وعصري لتقديم خدمة راقية وتكنولوجيا متقدمة تليق بمكانة مصرنا الحبيبة وكل المصريين .
 
 

القومية للانفاق

النقل

محطة عدلي منصور

افتتاح محطة عدلي منصور


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