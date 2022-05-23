المنفى والمشرى يؤكدان استمرار الدعم للعملية السياسية لإجراء انتخابات ليبيا

كتب: أحمد جمعة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الاثنين، على استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار لليبيا، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الإثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي – بحسب وكالة الأنباء الليبية – أن الجانبان بحثا آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.

كما ناقش اللقاء آخر ما توصلت إليه لجنتي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.