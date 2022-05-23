المجلس التصديري للصناعات الهندسية: تدريب الشركات على دراسة الأسواق الدولية

كتب - إسلام سعيد

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية دورة تدريبية بعنوان "دراسة الأسواق الدولية وتحديد العملاء"، بالتعاون مع TRAIN - Egypt، وذلك في إطار دور المجلس التصديري لتوعية الشركات المصدرة باحتياجات الأسواق الدولية، وكيفية توقيع وعقد الصفقات الخارجية.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن المجلس وضع رؤية وخطة عمل تعتمد على توعية الشركات باحتياجات الأسواق الدولية، والدخول إلى الأسواق الجديدة، وكذلك الاشتراك في المعارض التي يمكنها أن تساعد المصدرين على زيادة حجم صادراتهم مما ينعكس على صادرات مصر ويساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة للنهوض بالصادرات الوطنية.

وأشارت في بيان اليوم، إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق الجديدة، خاصة وأن هناك استجابة من بعض الأسواق في أفريقيا، حيث جرى توقيع عدة اتفاقات بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول مثل زامبيا و نيجيريا، وذلك ضمن خطة المجلس لاستهداف الأسواق الجديدة.

وكشفت أن المجلس يستعد لإطلاق بعثة تجارية ضخمة إلى أنجولا تضم القطاعات الهندسية التي تستوردها أنجولا وهي، الصناعات الكهربائية و الالكترونية – الطلمبات و المراجل و المحركات – وسائل النقل – الأجهزة المنزلية – أدوات المائدة و المطبخ – الالات و المعدات – مكونات السيارات – الالات الزراعية - منتجات تشغيل المعادن