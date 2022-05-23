القبض على المتهم بقتل مواطن فى مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب بسلاح أبيض بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "مجهول الهوية") مصاب بجرح طعنى من الجهة اليسرى "أدى لوفاته".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حضور المجنى عليه للمستشفى مستقلاً دراجة بخارية "توك توك" وبه الإصابات المشار إليها إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه وعُثر بحوزته على بطاقة رقم قومى "غير خاصة به" ، أمكن التوصل إلى صاحب الرقم القومى (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية).. بإستدعائه أقر بتعرضه لواقعة سرقة حافظة نقوده.. وأمكن من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بأن المجنى عليه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر بالجيزة) ، وأضاف بسابقة قيام المجنى عليه بتسليمه هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة بقصد التصرف فيه بالبيع وتمكن من بيعه مقابل مبلغ مالي وبتاريخ الواقعة حضر المجنى عليه وطالبه بدفع المبلغ المالى قيمة بيع الهاتف المحمول وطلب منه إقتسام المبلغ فرفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على آثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ بالفرار 00 وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.