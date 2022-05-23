"العليا للحج والعمرة": البوابة تستهدف تنظيم بيع التأشيرات وحماية المواطنين

كتب أحمد عرفة

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن بوابة الحج تستهدف مواجهة عملية بيع التأشيرات خارج منظومة الدولة، عبر نظام الوسطاء الذين لا يحملون ترخيص.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن بوابة الحج وضعت قواعد لتنظيم عملية تأشيرات، كما نظمت التأشيرات التي تأتي في صورة دعوات من المملكة، كي تتمكن اللجنة من تحديد مقرات سكن كافة الحجاج في المملكة العربية السعودية.

وشدد على أن بوابة الحج تستهدف التنظيم والرقابة على عملية الحج، وحماية المواطنين من أية استغلال، متابعا «لا أعتقد أن العمل بقانون بوابة الحج سيطبق خلال الموسم الجاري كون الحج اقترب، قد يطبق بشكل تجريبي نظرا للأمور التكنولوجية، فضلا عن أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 6 شهور».