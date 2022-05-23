اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 05:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"العدل" تنشر أرقاما لاستقبال شكاوى المواطنين حول التسجيل في الشهر العقارى

الإثنين، 23 مايو 2022 05:07 م
"العدل" تنشر أرقاما لاستقبال شكاوى المواطنين حول التسجيل في الشهر العقارى المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة بجميع مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وتواجد المفتشين الفنيين بشكل يومي، لتذليل أي عقبات، وضمان حسن سير العمل، بعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة.
 
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022، بتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري والتيسير على المواطنين المتعاملين مع مأموريات الشهر العقاري.
وشدد المستشار عمر مروان وزير العدل على حسن استقبال المواطنين، والتعاون معهم وتوعيتهم بالخطوات التي يجب أن يتبعها صاحب الشأن وفقاً للقانون، تيسيراً عليهم حال تسجيل ملكياتهم.
كما وجه وزير العدل بإنشاء وحدة تلقي شكاوي الشهر العقاري، وتخصيص أرقام هواتف للرد على استفسارات المواطنين هي: القـاهرة 01555887711 وفى الأسكندرية 01555887722، وبالنسبة لباقي المحافظات: 01555887733.
وسيتم عرض بيان يومي على مساعد وزيرالعدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بشأن هذه الشكاوي وما تم نحوها، مع التأكيد على ضرورة تحديد موضوع الشكوى والمأمورية محل الشكوى.
 
 

تسجيل العقارات

وزير العدل

مأموريات الشهر العقاري

قانون الشهر العقارى

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة