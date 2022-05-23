العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بمياه مصرف فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قام فريق من الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، ظهر اليوم، من انتشال جثة فتاة مجهولة الهوية من مياه مصرف بحر البقر بدائرة مركز فاقوس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول جثة فتاة 16 عاما جثة هامدة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحقيقات العثور على جثة هامدة لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما مجهولة الهوية هامدة بمياه مصرف بحر البقر خلف قرية جهينة دائرة مركز فاقوس، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى، وجارى تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة، للتحقيق فى الواقعة، وبيان إذا كانت الوفاة نتيجة شبهة جنائية من عدمه.





