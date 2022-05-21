رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد أول مهرجان للأفلام القصيرة لمجلس التربية المسيحية

كتب ـ محمد الأحمدى

اختتم مهرجان "سلام" للأفلام القصيرة، اليوم السبت ببيت السلام بالعجمى فعاليات نسخته الأولى، برعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويرأس دورته الأولى الفنان الكبير لطفي لبيب، تحت شعار "تجديد"، تجديد الفكر، وتجديد دوائر الصناعة بدماء ومواهب جديدة، وبالتالي تنعكس على المنتج النهائي الذى لا بد وأن يواكب العصر فى جودته وأسلوبه، لخلق مساحة جديدة لتبادل الخبرات وتقديم المواهب الجديدة، وهنا يدعم مجلس التربية المسيحية بالكنيسة الإنجيلية، برئاسة القس إيهاب طلعت، وبيت السلام بالعجمى فكرة الإنتاج الهادف.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته في المهرجان: "الفن الحقيقي يعيد قراءة الواقع، وهو القوة المؤثرة التي تضيف للأشياء قيمتها، وعلينا أن نعلم أننا القيمة الحقيقية وليست المادة، ونحن اليوم نشجع ونساند جميع التجارب الفنية التي تهدف لرفع وعي الأجيال الجديدة، وتدعم مجتمعاتنا".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "سعيد بنجاح المهرجان، وفخور بحضور الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي نعتز ونفخر بفنه ورسالته الحقيقية، التي تظهر من خلال أعماله الفنية الراقية".

وشارك بالمهرجان، الكاتبة والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والسيناريست هاني فوزي ، وعدد من صناع الأفلام المسيحيين من مصر والعالم العربى بإنتاجهم منالأفلام القصيرة فى المسابقة الرسمية التى تنقسم فروعها لـمسابقة الفيلم القصير، مسابقة الفيلم القصير بالموبايل (تم تصويره بالكامل بالهاتف)، مسابقة تطويرالنصوص.