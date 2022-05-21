اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بحضور الفنان لطفى لبيب..

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد أول مهرجان للأفلام القصيرة لمجلس التربية المسيحية

السبت، 21 مايو 2022 01:50 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد أول مهرجان للأفلام القصيرة لمجلس التربية المسيحية ختام مهرجان "سلام" للأفلام القصيرة
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتم مهرجان "سلام" للأفلام القصيرة، اليوم السبت ببيت السلام بالعجمى فعاليات نسخته الأولى، برعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويرأس دورته الأولى الفنان الكبير لطفي لبيب، تحت شعار "تجديد"، تجديد الفكر، وتجديد دوائر الصناعة بدماء ومواهب جديدة، وبالتالي تنعكس على المنتج النهائي الذى لا بد وأن يواكب العصر فى جودته وأسلوبه، لخلق مساحة جديدة لتبادل الخبرات وتقديم المواهب الجديدة، وهنا يدعم مجلس التربية المسيحية بالكنيسة الإنجيلية، برئاسة القس إيهاب طلعت، وبيت السلام بالعجمى فكرة الإنتاج الهادف.
 
 
وقال رئيس الإنجيلية في كلمته في المهرجان: "الفن الحقيقي يعيد قراءة الواقع، وهو القوة المؤثرة التي تضيف للأشياء قيمتها، وعلينا أن نعلم أننا القيمة الحقيقية وليست المادة، ونحن اليوم نشجع ونساند جميع التجارب الفنية التي تهدف لرفع وعي الأجيال الجديدة، وتدعم مجتمعاتنا". 
 
وأضاف رئيس الإنجيلية: "سعيد بنجاح المهرجان، وفخور بحضور الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي نعتز ونفخر بفنه ورسالته الحقيقية، التي تظهر من خلال أعماله الفنية الراقية". 
 
 وشارك بالمهرجان، الكاتبة والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والسيناريست هاني فوزي ، وعدد من صناع الأفلام المسيحيين من مصر والعالم العربى بإنتاجهم منالأفلام القصيرة فى المسابقة الرسمية التى تنقسم فروعها لـمسابقة الفيلم القصير، مسابقة الفيلم القصير بالموبايل (تم تصويره بالكامل بالهاتف)، مسابقة تطويرالنصوص.
 
e8e5eaaa-0ce2-4f20-8ed1-f01907353c90
 

 

81779342-51c6-49dd-bfe9-41b825de6576
 

 

61d60280-26fc-4f01-b845-57fc9895dfc5
 

 

 


الطائفه الانجيليه

لطفى لبيب

مهرجان سلام

اندريه زكى


الموضوعات المتعلقة

أندريه زكى: الحوار الوطنى انعكاس لنهج الدولة بإدماج كافة الفئات المجتمعية

الخميس، 12 مايو 2022 06:20 م

أندريه زكي ومحافظ سوهاج يقفان حدادا على أرواح الشهداء بلقاء التنمية المستدامة

الإثنين، 09 مايو 2022 11:59 ص

أندرية زكى: حضر أكثر من 400 مسلم احتفال عيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة من 1000 مشارك

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:49 م

أندريه زكى: وزير الأوقاف شخصية مفكرة وفقيه وصاحب رؤية وموقف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:48 ص

أندريه زكى: مبادرة وعى تهدف لبناء مجتمعات أكثر متانة وتعزز السلوكيات الإيجابية

الخميس، 31 مارس 2022 03:18 م

أندرية زكى: مصر شهدت تحركات جادة فى دعم الاستثمار وكسبت ثقة المؤسسات الدولية

السبت، 12 مارس 2022 07:24 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة