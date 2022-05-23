البيت الأبيض: لا تغيير فى السياسة الأميركية تجاه تايوان

كتب محمد عبد المجيد

أعلن البيت الأبيض ، منذ قليل، انه لا تغيير فى السياسة الأمريكية تجاه تايوان، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل نشرته قناة سكاى نيوز عربية.

ومن جهتها رحبت تايوان، بتصريحات بايدن عن استعداد واشنطن الدفاع عنها ضد أي هجوم صيني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أكد فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة تواصل التمسك بسياسة صين واحدة ولا تعترف باستقلال تايوان.

وقال برايس: "ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة الصين الواحدة طويلة الأمد، نحن لا ندعم استقلال تايوان، وقد كشفنا عن هذا بشكل واضح في مناسبات عديدة، علنا وسرا على حد سواء".

وأضاف: "وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان ولا تدعم استقلالها، لكن لدينا علاقات قوية غير رسمية مع تايوان كما تعلمون، ومصلحة في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".