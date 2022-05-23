السجن المؤبد لـ3 متهمين قتلوا شابا بأسلحة بيضاء بسبب خلافات مالية بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20098 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4457 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ع ع"، 25 سنة، عامل، و"محمد أ ع"، 20 سنة، عامل، و"محمد ع س"، 23 سنة، عامل، و"محمد ع ح"، 21 سنة، عامل، و"أبو اليزيد أ ع"، 25 سنة، عامل، و"محمد خ ح"، 27 سنة، عامل، قتلوا المجنى عليه "محمود ج م"، عامل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه، وأعدوا لهذا الغرض سلاح نارى "فرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء وأدوات "5 مطواة قرن غزال وسنج"، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجد المجنى عليه به، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الثانى صوب المجنى عليه عيارا ناريا من السلاح النارى "فرد خرطوش"، إلا أنه لم يصبه، فقام المتهمين الأول والثانى والخامس بالتعدى عليه بالضرب بأن سددوا إليه عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بالجسم، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه، حال تواجد باقى المتهمين بمكان الواقعة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخيرة تستخدم على نفس السلاح، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليه، قاصدين من ذلك ترويعه وتخويفه وفرض سطوتهم عليه وتكدير أمنه وتعريض حياته للخطر، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "مطواة قرن غزال وسنج".