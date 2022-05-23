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الزراعة: حققنا اكتفاءً ذاتيا لبعض السلع ومصر الأولى عالميا بتصدير عدة محاصيل

الإثنين، 23 مايو 2022 06:09 م
الزراعة: حققنا اكتفاءً ذاتيا لبعض السلع ومصر الأولى عالميا بتصدير عدة محاصيل الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة
أيمن رمضان

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه منذ عام 2014 بدأت الدولة فى تنفيذ عدد من الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، بتوجيهات من القيادة السياسية، وهو ما أسفر عن تحقيق اكتفاء ذاتى فى عدد من السلع مثل الدواجن والأسماك وبيض المائدة وتحقيق طفرة كبيرة فى اللحوم الحمراء، وتابع:" ومصر أصبحت الأولى عالمياً فى تصدير بعض المحاصيل مثل البرتقال والفرولة".

 

أضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة "dmc"، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح من خلال استصلاح مساحات جديدة من ناحية وتشجيع الفلاحين ودعهم من ناحية أخرى، وهو ما أسفر عن موسم حصاد غير مسبوق.

 

ولفت "القرش"، إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام من القمح 3.7 مليون فدان بزيادة 250 ألف فدان عن العام الماضى، وتابع:" من المتوقع أن يتم توريد قرابة 5 مليون طن حجم لصوامع الدولة".

 

 


وزارة الزراعة

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القمح

أسعار السلع

حصاد القمح

الأسماك

بيض المائدة

البرتقال

الفراولة


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