الرئاسة الفلسطينية تُحذر من السماح للمستوطنين بأداء طقوس فى الأقصى

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حذرت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، من السماح بإقامة ما تسمى "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس المحتلة، يوم 29 مايو الجاري، كما حذرت من قرار محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية -في بيان صحفي- قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي مساسًا خطيرًا بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، وتحديًا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تحدي هذه الاعتداءات والتصدي لها، مؤكدة أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها، بمسلميه ومسيحييه، وبمساجده وكنائسه، عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر.

وحيّت الرئاسة الفلسطينية صمود الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، خاصة في القدس، الذين يتمسكون بأرضهم ومقدساتهم في وجه القمع والظلم والاستبداد الإسرائيلي.