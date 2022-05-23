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الدفاع الرومانية: العثور على حطام طائرة أوكرانية بدون طيار في مياهنا الإقليمية

الإثنين، 23 مايو 2022 10:52 م
الدفاع الرومانية: العثور على حطام طائرة أوكرانية بدون طيار في مياهنا الإقليمية اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الرومانية العثور على طائرة أوكرانية بدون طيار في المياه الإقليمية بين مدينتي سولينا وسفانتو جورجي، موضحة أنها لم تكن تحمل أي ذخائر قابلة للانفجار، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الدفاع الرومانية أن سفينة حربية تابعة للقوات البحرية عثرت على حطام الطائرة بدون طيار وسلمتها إلى القوات الجوية لفحصها ولتوضيح الظروف التي أدت إلى الانتهاء بها في المياه الإقليمية الرومانية.

وأشارت وزارة الدفاع الرومانية إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، لم يكن على متن الطائرة التي تحمل علامات تعريف البحرية الأوكرانية أسلحة وذخيرة، ومن الاطلاع على البيانات الخاصة بالحركة الجوية في منطقة البحر الأسود، يبدو أن الطائرة تحطمت في المجال الجوي الأوكراني، على الأرجح في الفترة بين 7 و8 مايو.

 


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